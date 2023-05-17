Hong Kong'un En Büyük Açık Deniz Lng Projesi Deneme Faaliyetine Başladı

Merkezi Çin'in Tianjin kentinde bulunan genel yüklenici firma Açık Deniz Petrol Mühendisliği Limited Şirketi, Hong Kong sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projesinin deneme faaliyetine başladığını duyurdu.

Çin'in Hong Kong bölgesindeki en büyük açık deniz altyapı projesi olma özelliğini taşıyan proje, bir adet çift rıhtımlı açık deniz LNG terminali, bir adet kara LNG terminali ve iki adet denizaltı boru hattından oluşuyor.

Proje, dünyanın en büyük yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma ünitelerinden, yani LNG taşıyıcı gemilerinden iki tanesini aynı anda barındırma kapasitesine sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Projenin, Hong Kong'da temiz enerji kullanımını artırması ve Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nin enerji yapılanmasını optimize etmesi bekleniyor.

SES 1 (Çince): WANG ZHANGLİNG, Açık Deniz Petrol Mühendisliği Limited Şirketi Başkanı:

"Bu terminal, 50 yıl faaliyet gösterebilecek şekilde tasarlandı. Bu, sıradan açık deniz LNG terminallerinin servis ömrünün iki katına denk geliyor. Tesis yıllık bazda, her seferinde maksimum 2.400 tonla rıhtıma yanaşan gemilerin etki gücüne 4,9 milyon kez dayanabiliyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)