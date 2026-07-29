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Hong Kong gümrüğü, 790 bin dolarlık 225.000 kaçak elektronik çip ele geçirdi

Hong Kong gümrüğü, 790 bin dolarlık 225.000 kaçak elektronik çip ele geçirdi
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HONG KONG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hong Kong bölgesinde gümrük yetkilileri, kaçak olduğundan şüphelenilen yaklaşık 225.000 adet elektronik çip ele geçirdi.

HONG KONG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hong Kong bölgesinde gümrük yetkilileri, kaçak olduğundan şüphelenilen yaklaşık 225.000 adet elektronik çip ele geçirdi. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 6,25 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 790.000 ABD doları) olduğu tahmin ediliyor.

Gümrük yetkililerinin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre çipler, salı günü Shenzhen Körfezi Kontrol Noktası'ndan Çin anakarasına geçiş yapmak üzere olan özel bir araçta tespit edildi.

Soruşturmanın ardından ekipler, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 39 yaşındaki Hong Konglu bir sürücü ile 50 yaşındaki Çin anakarası sakinini gözaltına aldı.

Gözaltına alınan iki kişi, beyan edilmemiş mal ihraç etmeye teşebbüs suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

Hong Kong yasalarına göre kaçakçılık ağır bir suç teşkil ediyor. İthalat ve İhracat Yönetmeliği uyarınca, beyan edilmemiş malı ihraç etmeye teşebbüsle suçlu bulunan kişiler 2 milyon Hong Kong dolarına kadar para cezası ve 7 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Kaynak: Xinhua
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