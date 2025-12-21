Hong Kong'daki Site Yangını Mağdurlarına Yönelik Destek Fonu 514 Milyon Dolara Ulaştı

HONG KONG, 21 Aralık (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) hükümeti, Tai Po bölgesinde bulunan Wang Fuk Court adlı sitede çıkan yangın sonrası oluşturulan destek fonunun cumartesi günü itibarıyla yaklaşık 4 milyar Hong Kong dolarına (yaklaşık 514 milyon ABD doları) ulaştığını açıkladı.

HKSAR hükümeti, bu fonun yangından etkilenen sakinlerin evlerini yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak ve uzun vadeli, sürdürülebilir destek sağlamak amacıyla kullanılacağını belirtti.

Bu sabah itibarıyla 581 sakinin, Ev ve Gençlik İşleri Bürosu'nun koordinasyonunda otel odalarında kaldığı, 559 sakinin ise gençlik yurtları veya kamplarda barındırıldığı bildirildi. Diğer 3.513 sakinin ise Konut Bürosu tarafından sağlanan geçici konutlarda, Hong Kong Konut Derneği'ne ait evlerde ya da Tuen Mun'daki geçici konut alanında kaldığı belirtildi.

HKSAR hükümeti ayrıca, büyük yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 161'e yükseldiğini ve ölenlerin kimliklerinin DNA testleriyle tespit edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.