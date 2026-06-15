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Hong Kong, İlk Beş Yıllık Plan Kapsamında Ekonomik Kalkınmayı ve İstihdamı Artıracak

Hong Kong, İlk Beş Yıllık Plan Kapsamında Ekonomik Kalkınmayı ve İstihdamı Artıracak
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Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi mali işler sekreteri Paul Chan, ilk 5 yıllık planın ekonomik kalkınmayı teşvik edeceğini ve istihdamı artıracağını belirtti. Plan kapsamında kamuoyu istişaresi başlatılacak ve Büyük Körfez Bölgesi ile uyum hedefleniyor.

HONG KONG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin mali işlerden sorumlu sekreteri Paul Chan, Hong Kong'un ilk beş yıllık planının ekonomik kalkınmayı teşvik edeceğini ve istihdamı artıracağını söyledi.

Chan, ilk 5 yıllık planın taslağına ilişkin pazartesi günü başlayacak olan iki aylık kamuoyu istişare süreci öncesinde yayımladığı blog yazısında açıklamalarda bulundu.

Planın iş dünyası, şirketler ve bölge sakinlerinin gelecek için daha net bir vizyon geliştirmelerine yardımcı olacağını ifade eden Chan, istişare sürecinin bilinçli ve özgün fikirler üretmesini, ayrıca tüm sektörlerden kaynakları bir araya getirmesini umduğunu belirtti.

Chan, kamuoyu istişaresinde tartışılacak temel konuların yeni pazarlara açılmak ve yeni büyüme motorlarını keşfetmek olduğunu söyledi.

Plan ile ülke genelindeki diğer bölgelerle koordineli kalkınmayı güçlendirmenin de hedeflediğini belirten Chan, çeşitli üretim faktörlerinin akışını kolaylaştırmak amacıyla Hong Kong'un, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi içindeki kurallar ve mekanizmalarla daha fazla uyum sağlaması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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