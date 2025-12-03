Haberler

YTB'nin hazırladığı "Hollanda Türk Diasporası Atlası" yayımlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye ile Hollanda arasında imzalanan İşgücü Anlaşması'nın 60. yılı anısına 'Hollanda Türk Diasporası Atlası'nı yayımladı. Atlas, Türk toplumunun Hollanda'daki tarihçesini ve sosyolojik değişimini detaylandırarak sunuyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye ile Hollanda arasında imzalanan İşgücü Anlaşması'nın 60. yılı anısına "Hollanda Türk Diasporası Atlası"nı yayımladı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum Türkiye ile Hollanda arasında imzalanan İşgücü Anlaşması'nın 60. yılı anısına, Hollanda'daki Türk toplumunun tarihsel, sosyolojik ve mekansal değişimini mercek altına alan bir esere imza attı.

1964'te Sirkeci Garı'ndan "misafir işçi" olarak yola çıkan, bugün de Hollanda toplumunun ayrılmaz ve asli bir parçası haline gelen Türk toplumunun 60 yıllık hikayesi, "Hollanda Türk Diasporası Atlası" ile kayıt altına alındı.

YTB tarafından hazırlanan eser, Türk toplumunun Hollanda'daki varlığını akademik veriler, haritalar ve analizlerle ortaya koyan bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

Atlas, Türklerin Hollanda'ya göç sürecini sadece kronolojik bir akışla değil demografik yapı, eğitim durumu, ekonomik katkılar, siyasal katılım ve sivil toplum örgütlenmeleri gibi çok boyutlu başlıklarla ele alıyor.

Eser, ilk neslin yaşam mücadelesinden, dördüncü neslin bürokrasi, sanat, spor ve iş dünyasındaki başarılarına uzanan süreci gözler önüne seriyor.

Çalışma, Hollanda Türk toplumunun mekansal dağılımını il ve ilçe bazında detaylandırarak, Türk nüfusunun yoğunlaştığı bölgeleri, kurumsal yapıları ve ibadethanelerin dağılımını görselleştirilmiş verilerle okuyucuya sunuyor.

YTB Başkan Vekili Abdulhadi Turus, çalışmanın önemine değinerek, atlasın sadece bir veri derlemesi olmadığını, aynı zamanda yarım asrı deviren bir insanlık hikayesinin, gurbetin vatan oluşunun belgesi olduğunu aktardı.

Turus, "Varlıklarıyla Hollanda'nın çok kültürlü yapısına zenginlik katan vatandaşlarımızın başarılarını ve katettikleri mesafeyi bu eserle tarihe not düşüyoruz." ifadesini kullandı.

Araştırmacılar, akademisyenler ve medya mensupları için bir kaynak olma özelliği taşıyan Hollanda Türk Diasporası Atlası, iki ülke arasındaki kültürel ve beşeri köprülerin güçlendirilmesine de katkı sunmayı hedefliyor.

Eserin dijital versiyonuna ve detaylı bilgilerine "https://www.ytb.gov.tr/haberler/hollanda-turk-diasporasi-atlasi-yayimlandi" üzerinden erişilebiliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
Enflasyon kasım ayında yüzde 0,87 arttı, yıllık bazda yüzde 31,07 oldu

Merakla beklenen enflasyon rakamları belli oldu! 48 ay sonra bir ilk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam

Emekliler beklerken bambaşka bir kesime 30 bin lira zam yapılıyor
Türkiye'de yüzlerce istasyonu var! Akaryakıt devinin tüm kritik varlıklarına el konuldu

Akaryakıt devinin tüm kritik varlıklarına 30 saniyede el konuldu
Milyonlarca dolarlık satış tamam! Ülker sattı, Koç havada kaptı

Ülker sattı, Koç havada kaptı! Milyonlarca dolarlık anlaşma tamam
Kasımda fiyatı en çok artan evcil hayvan ürünleri oldu

Vatandaş artık yanına yaklaşamıyor! İşte fiyatı en çok artan ürün
Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam

Emekliler beklerken bambaşka bir kesime 30 bin lira zam yapılıyor
Barcelona, Atletico Madrid'i sahadan sildi

Geceye damga vuran maç! İşte kazanan
Utanmadan kayda da aldılar! Öğrencilerin öğretmene yaptıkları pes dedirtti

Öğrencilerin öğretmene yaptıkları pes dedirtti
Kıyamet alameti gibi olay! Tek tek kıyıya vuruyorlar

Kıyamet alameti gibi olay! Tek tek kıyıya vuruyorlar
Destici 'Evlenmeyeni işe almayacaksın' sözlerine Haberler.com'da açıklık getirdi

Destici gündem yaratan sözlerine Haberler.com'da açıklık getirdi
Asgari ücret için 5+5+1 formülü

Asgari ücret için 5+5+1 formülü
İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçiren görüntü! Soruşturma başlatıldı

Bakanlığı harekete geçiren görüntü! Resmen düğmeye basıldı
8 bin 800 kilometreden Bursa'ya geliyor! Ölüm hariç her derde şifa

8 bin 800 kilometreden o ilimize geliyor! Ölüm hariç her derde şifa
Yılbaşında sil baştan değişiyor! Aracı olan herkes ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var

Aracı olan herkes bunu ödeyecek! Bedeli 290 bin TL'yi bulan var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.