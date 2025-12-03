YTB'nin hazırladığı "Hollanda Türk Diasporası Atlası" yayımlandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye ile Hollanda arasında imzalanan İşgücü Anlaşması'nın 60. yılı anısına "Hollanda Türk Diasporası Atlası"nı yayımladı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum Türkiye ile Hollanda arasında imzalanan İşgücü Anlaşması'nın 60. yılı anısına, Hollanda'daki Türk toplumunun tarihsel, sosyolojik ve mekansal değişimini mercek altına alan bir esere imza attı.

1964'te Sirkeci Garı'ndan "misafir işçi" olarak yola çıkan, bugün de Hollanda toplumunun ayrılmaz ve asli bir parçası haline gelen Türk toplumunun 60 yıllık hikayesi, "Hollanda Türk Diasporası Atlası" ile kayıt altına alındı.

YTB tarafından hazırlanan eser, Türk toplumunun Hollanda'daki varlığını akademik veriler, haritalar ve analizlerle ortaya koyan bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

Atlas, Türklerin Hollanda'ya göç sürecini sadece kronolojik bir akışla değil demografik yapı, eğitim durumu, ekonomik katkılar, siyasal katılım ve sivil toplum örgütlenmeleri gibi çok boyutlu başlıklarla ele alıyor.

Eser, ilk neslin yaşam mücadelesinden, dördüncü neslin bürokrasi, sanat, spor ve iş dünyasındaki başarılarına uzanan süreci gözler önüne seriyor.

Çalışma, Hollanda Türk toplumunun mekansal dağılımını il ve ilçe bazında detaylandırarak, Türk nüfusunun yoğunlaştığı bölgeleri, kurumsal yapıları ve ibadethanelerin dağılımını görselleştirilmiş verilerle okuyucuya sunuyor.

YTB Başkan Vekili Abdulhadi Turus, çalışmanın önemine değinerek, atlasın sadece bir veri derlemesi olmadığını, aynı zamanda yarım asrı deviren bir insanlık hikayesinin, gurbetin vatan oluşunun belgesi olduğunu aktardı.

Turus, "Varlıklarıyla Hollanda'nın çok kültürlü yapısına zenginlik katan vatandaşlarımızın başarılarını ve katettikleri mesafeyi bu eserle tarihe not düşüyoruz." ifadesini kullandı.

Araştırmacılar, akademisyenler ve medya mensupları için bir kaynak olma özelliği taşıyan Hollanda Türk Diasporası Atlası, iki ülke arasındaki kültürel ve beşeri köprülerin güçlendirilmesine de katkı sunmayı hedefliyor.

Eserin dijital versiyonuna ve detaylı bilgilerine "https://www.ytb.gov.tr/haberler/hollanda-turk-diasporasi-atlasi-yayimlandi" üzerinden erişilebiliyor.