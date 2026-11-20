Hohhot'taki Shengle Uluslararası Havalimanı 26 Kasım'da hizmete giriyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Shengle Uluslararası Havalimanı, Çin'in Hohhot kentinde 26 Kasım saat 00.00 itibarıyla resmen hizmete girecek. Yeni havalimanı, aynı saatte faaliyetlerini durduracak Hohhot Baita Uluslararası Havalimanı'nın tüm hava taşımacılığı hizmetlerini devralacak.
HOHHOT, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot'da bulunan Shengle Uluslararası Havalimanı, 26 Kasım saat 00.00 itibarıyla resmen hizmete girecek.
Yeni havalimanı, aynı saatte faaliyetlerini durduracak olan Hohhot Baita Uluslararası Havalimanı'nın tüm hava taşımacılığı hizmetlerini devralacak.
Kaynak: Xinhua