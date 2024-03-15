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Hizmet-İş Sendikası Üyeleri İETT Şoförüne Yapılan Saldırıyı Protesto Etti

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Hizmet-İş Sendikası üyeleri, İETT otobüsü şoförünün Başakşehir'de trafikte tartıştığı baba ve oğlu tarafından uğradığı bıçaklı saldırıyı protesto etti. Sendika üyeleri, Küçükçekmece'deki İETT İkitelli Garajı önünde bir araya geldi.

Hizmet-İş Sendikası üyeleri, İETT otobüsü şoförünün Başakşehir'de trafikte tartıştığı baba ve oğlu tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanmasını protesto etti.

Sendika üyeleri, Küçükçekmece'deki İETT İkitelli Garajı önünde bir araya geldi.

Hizmet-İş Sendikası İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Abdullah Kaya, yaptığı konuşmada, saldırıyı gerçekleştirenlerin en ağır cezayı almaları için hukuk mücadelesi başlattıklarını söyledi.

Saldırıda yaralanan şoför Mahmut Murat Kanık'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğünü belirten Kaya, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için İETT yetkilileriyle görüşmelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Kaya, "Hiçbir arkadaşımızın bu tür saldırılar yüzünden yaralanmasına ve vefat etmesine asla tahammülümüz yoktur. Arkadaşlarımızın fedakarca çalışmalarının karşılığı fiili ve sözlü şiddet değil, sıcak bir tebessüm olmalıdır." dedi.

Olay

Kayaşehir ile Yenibosna arasında sefer yapan İETT otobüsünün şoförü Mahmut Murat Kanık ile yolda ilerleyen bir otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıkmıştı.

Otomobilden inen sürücü A.Ö. ile oğlu M.Y.Ö, İETT otobüsüne binerek şoföre saldırmıştı.

Bu sırada M.Y.Ö. tarafından göğsünden bıçaklanan Kanık, hastanede tedavi altına alınmıştı.

Gözaltına alınan M.Y.Ö. tutuklanmış, A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Küçükçekmece Başakşehir İkitelli Sendika İETT Politika Güncel Haberler

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