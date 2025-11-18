Haberler

Hizan'da Kara Kovan Balı Hasadı Devam Ediyor

Güncelleme:
Bitlis'in Hizan ilçesindeki yüksek rakımlı yaylalarda üretilen kara kovan balının hasadı sürüyor. Arıcılar, doğal yöntemlerle bal üreterek kaliteli ürün elde ediyor. Bu yılki hasat ile ilgili olumlu gelişmeler yaşandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı yaylalarda üretilen kara kovan balının hasadı devam ediyor.

İlçedeki arıcılar, söğüt dallarından yaptıkları ve etrafını çamurla sıvayarak hazırladıkları kovanları, ilkbaharda yaklaşık 3 bin rakımlı yaylalara bırakıyor.

Yaz boyunca yaylalarda katkı maddesi kullanmadan en kaliteli balı üretmek için mesai yapan arıcılar, havanın soğumasıyla hasada başlıyor.

Elde edilen bal hem ilçede satılıyor hem de sipariş üzerine yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

Hizanlı arıcı Ahmet Yıldız, AA muhabirine, dedesinden kalma arıcılık mesleğini sürdürdüklerini söyledi.

Bu yıl kara kovan balı üretiminin iyi olduğunu belirten Yıldız, "Arılar yaylalardaki geven, kekik ve çiçeklerden doğal kara kovan balını üretiyor. Bal hasadımız iyi. Havanın soğumasıyla başladığımız hasadımız devam ediyor." dedi.

Arıcı Abdullah Yıldız ise 10 yıldır ağabeyiyle yüksek kesimlerde bal ürettiklerini anlatarak, "Bu yılın hasadına başladık. Katkı maddesi kullanmadan bal üretiyoruz." diye konuştu.

