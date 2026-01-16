Haberler

Çorum'da 2026 yılı girişimcilik destekleri vizyon toplantısı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hitit Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Yönlendirme Ofisi ile KOSGEB'in iş birliğiyle gerçekleştirilen toplantıda, girişimcilik destekleri ve yenilikçi fikirlerin ekonomik değer kazanma süreci masaya yatırıldı.

Hitit Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Yönlendirme Ofisi ile KOSGEB Çorum iş birliğince, 2026 Yılı Girişimcilik Desteklerine Yönelik Vizyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, KOSGEB Müdürü Halit Sıddık Tonkuş, toplantıda yenilikçi fikirlerin katma değerli çıktılara dönüşme sürecini ve bu süreçteki devlet desteklerini anlattı.

Bilginin ticari değere dönüşmesinin bölgesel kalkınmadaki rolünün irdelendiği etkinlikte, akademik birikimin girişimci ruhla birleşmesinin sadece bir iş kurma süreci değil, aynı zamanda toplumsal bir inovasyon hareketi olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Trump "Artık vakti geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Singo ile veda kararı

Galatasaray'da sürpriz veda
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş! İşte son hali
'Hızır Acil' lakaplı Hızır Atalay, hayatını kaybetti

Türkiye onu bu görüntülerle tanımıştı! Acı haber geldi
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu

1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
Galatasaray'da Singo ile veda kararı

Galatasaray'da sürpriz veda
İmzayı attı! Manchester City'den Çaykur Rizespor'a uzanan kariyer

Manchester City'de geleceğin starı deniyordu! Artık Süper Lig'de
Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu

İhbara giden ekipler kan donduran manzarayla karşılaştı