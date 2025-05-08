Hırvatistan'da Çin ve Hırvatistan Ortaklığıyla Otoyol İnşaatı Sözleşmesi İmzalandı

POJEGA, 8 Mayıs (Xinhua) -- Hırvatistan'ın Pojega kentinde düzenlenen otoyol inşaatı sözleşmesi imza törenine Çin ve Hırvatistan'dan temsilciler katıldı, 7 Mayıs 2025.

Çin Yol ve Köprü Şirketi ile Hırvatistan Karayolları şirketi, Hırvatistan'da 14,75 kilometre uzunluğunda otoyol inşa etmek üzere anlaşma imzaladı.

160 milyon euro (180,8 milyon ABD doları) bedelle imzalanan sözleşme kapsamında Pojega ile Godinjak'ı birbirine bağlayacak otoyolun yanı sıra 3,34 kilometre uzunluğunda bir tünel, 3 adet üst geçit, 6 adet alt geçit ve bir adet alt geçit tüneli inşa edilecek. (Fotoğraf: Li Xuejun/Xinhua)