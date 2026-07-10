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Hindistan, İngiltere ile serbest ticaret anlaşması kapsamında otomotiv ithalatında kota bazlı gümrük indirimi prosedürünü duyurdu

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Hindistan, İngiltere ile yapılan Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması kapsamında 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek düzenlemeyle otomotiv ithalatında gümrük vergilerini yüzde 110'dan yüzde 10'a düşürecek ve kota bazlı ithalat prosedürünü belirledi.

Hindistan, İngiltere ile yapılan Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması (CETA) kapsamında, 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek anlaşma ile binek araç ve ticari araç ithalatında kota bazlı gümrük vergisi indirimlerinden yararlanmak için ithalatçıların hükümet onayına başvurma prosedürünü bildirdi. Anlaşma uyarınca Hindistan, otomotiv ithalatında gümrük vergilerini yaklaşık yüzde 110'dan yüzde 10'a düşürecek ve her iki taraf için kotalar belirlenecek.

Hindistan, anlaşmanın ilk 15 yılında İngiltere'den 378 bin adet konvansiyonel motorlu binek araç ithalatına indirimli gümrük vergisi uygulayacak. Dış Ticaret Genel Müdürlüğü (DGFT), Tarife Oranı Kotalarının (TRQ) tahsisi prosedürünü duyurdu. İthalatçılar, İngiltere'deki yetkili makamlarca düzenlenmiş Menşe Şahadetnamesi ibraz etmek zorunda. TRQ başvurusu yalnızca orijinal ekipman üreticileri (OEM'ler) veya OEM'ler tarafından yetkilendirilmiş bayiler/kanal ortakları tarafından yapılabilecek.

Her başvuru sahibi, TRQ yılı boyunca kendisine tedarik edilecek araç miktarını belirten bir ön satın alma sözleşmesi sunmalıdır. TRQ belgeleri en fazla 12 ay veya takvim yılı sonuna kadar geçerli olacak. İthalatçılar, indirimli gümrük vergisi avantajını nihai alıcıya yansıtmaya çalışacak. İlk yıl için konvansiyonel motorlu binek araçlarda kota, motor hacmine göre farklı kategorilerde toplam 20 bin adet olarak belirlendi.

Hindistan, 40 bin GBP CIF altındaki araçlar için pazarını açmayarak, Tata Motors ve Mahindra & Mahindra gibi yerli firmaların liderliğindeki kitle pazarı EV segmentini korudu. İlk beş yıl elektrikli/hibrit/hidrojenli binek araçlara herhangi bir imtiyaz verilmezken, altıncı yıldan itibaren 40-80 bin GBP CIF arası araçlarda yüzde 50 gümrük indirimi ve 400 adet kota, 80 bin GBP üzeri araçlarda ise yüzde 40 indirim ve 4 bin adet kota uygulanacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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