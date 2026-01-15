Haberler

Hindistan, Güvenlikle İlgili Riskler Nedeniyle Vatandaşlarından İran'ı Terk Etmelerini İstedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan hükümeti, güvenlik endişeleri nedeniyle vatandaşlarına İran'ı terk etme ve bu ülkeye seyahat etmeme çağrısında bulundu. Tahran Büyükelçiliği, eğitim, iş, dini ziyaret ve turizm amaçlı bulunan vatandaşların güvenlik durumundaki değişiklikler nedeniyle ülkeden ayrılmalarını önerdi.

YENİ DELHİ, 15 Ocak (Xinhua) -- Hindistan hükümeti, İran'da an itibarıyla güvenlikle ilgili durumda yaşanan gelişmeler nedeniyle vatandaşlarına ülkeyi terk etme ve bu ülkeye seyahat etmeme çağrısında bulundu.

Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliği'nin çarşamba günü yayımladığı uyarıda eğitim, iş, dini ziyaret ve turizm amacıyla İran'da bulunanlar da dahil olmak üzere ülkedeki Hindistan vatandaşlarına güvenlik durumuyla ilgili değişiklikler nedeniyle mevcut ticari uçuşlar gibi uygun ulaşım yollarını kullanarak ülkeden ayrılmaları çağrısı yapıldı.

İran'da aralarında çok sayıda öğrencinin de bulunduğu yaklaşık 10.000 Hindistan vatandaşı bulunduğu bildiriliyor. Her yıl Hindistan'ın farklı bölgelerinden binlerce Müslüman, dini ziyaret amacıyla İran'a gidiyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Duyan kulaklarına inanamadı! Bu güvercin tam 2 araba fiyatına satıldı

Duyan kulaklarına inanamadı! 2 lüks araba fiyatına satıldı
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Aylardır yoğun bakımda olan Fatih Ürek'ten haber var

Aylardır yoğun bakımda olan Fatih Ürek'ten haber var
Komşu kan gölü! Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615'e yükseldi

Komşu kan gölü! Dünyayı ayağa kaldıracak haberler geliyor
Duyan kulaklarına inanamadı! Bu güvercin tam 2 araba fiyatına satıldı

Duyan kulaklarına inanamadı! 2 lüks araba fiyatına satıldı
Bahisten ceza alan kaleci Fener maçına damga vurdu

Bahisten ceza alan kaleci maça damga vurdu
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı 'Cinsel ilişki' detayı

Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı