Haberler

Hindistan Başbakanı: Enerji Sektörümüz 500 Milyar Dolarlık Yatırım Fırsatı Sunuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başbakan Modi, Hindistan'ın enerji sektöründe 500 milyar dolar değerinde yatırım fırsatları bulunduğunu belirterek, yatırımcıları ülkeye yatırım yapmaya davet etti. Modi, petrol ve doğalgaz sektörüne 2030 yılına kadar 100 milyar dolar yatırım hedeflediklerini açıkladı.

YENİ DELHİ, 28 Ocak (Xinhua) -- Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesinin enerji sektörünün, 500 milyar ABD doları tutarında yatırım fırsatı sunduğunu söyledi.

Modi salı günü ülkenin batısındaki Goa eyaletinde başlayan 2026 Hindistan Enerji Haftası etkinliğinde video bağlantısı aracılığıyla konuşma yaptı.

Küresel yatırımcılara Hindistan'a yatırım yapma çağrısında bulunan Modi, "Hindistan'ın enerji sektörü, ülkenin hedeflerinin tam merkezinde yer almakta ve 500 milyar ABD doları tutarında yatırım fırsatı sunmaktadır. O yüzden mesajım şu: Hindistan'da üretin, Hindistan'da inovasyon yapın, Hindistan'la büyüyün ve Hindistan'a yatırım yapın" ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın petrol rafine etme kapasitesinin yılda 260 milyon tondan 300 milyon tona çıkarılacağını kaydeden Modi, 2030 yılına kadar petrol ve doğalgaz sektörüne 100 milyar dolar yatırım hedeflediklerini ifade etti.

Hindistan'daki sıvılaştırılmış doğalgaz talebinin sürekli artış sergilediğine dikkat çeken Modi, toplam enerji talebinin yüzde 15'ini sıvılaştırılmış doğalgaz ile karşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Modi, "Hindistan, sıvılaştırılmış doğalgaz taşımak için gerekli gemileri yurtiçinde inşa etmek için çalışıyor. Bu çalışmaları kısa süre önce başlatılan gemi inşa programının desteğiyle yürütüyoruz. Hem Hindistan'daki limanlarda sıvılaştırılmış doğalgaz terminallerinin inşasında hem de yeniden gazlaştırma projelerinde çok sayıda yatırım fırsatı ortaya çıkıyor" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray taraftarını korkutan görüntü

Galatasaray taraftarını korkutan görüntü
Şampiyonlar Ligi maçı öncesi taraftarı isyan ettiren görüntü

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi isyan ettiren görüntü
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Vincenzo Montella'nın balık ekmek keyfi

Onu daha önce böyle görmediniz! Ünlü ismin balık ekmek keyfi
Galatasaray taraftarını korkutan görüntü

Galatasaray taraftarını korkutan görüntü
Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı

Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı
Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel

Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel