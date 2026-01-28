Hindistan Başbakanı: Enerji Sektörümüz 500 Milyar Dolarlık Yatırım Fırsatı Sunuyor

YENİ DELHİ, 28 Ocak (Xinhua) -- Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesinin enerji sektörünün, 500 milyar ABD doları tutarında yatırım fırsatı sunduğunu söyledi.

Modi salı günü ülkenin batısındaki Goa eyaletinde başlayan 2026 Hindistan Enerji Haftası etkinliğinde video bağlantısı aracılığıyla konuşma yaptı.

Küresel yatırımcılara Hindistan'a yatırım yapma çağrısında bulunan Modi, "Hindistan'ın enerji sektörü, ülkenin hedeflerinin tam merkezinde yer almakta ve 500 milyar ABD doları tutarında yatırım fırsatı sunmaktadır. O yüzden mesajım şu: Hindistan'da üretin, Hindistan'da inovasyon yapın, Hindistan'la büyüyün ve Hindistan'a yatırım yapın" ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın petrol rafine etme kapasitesinin yılda 260 milyon tondan 300 milyon tona çıkarılacağını kaydeden Modi, 2030 yılına kadar petrol ve doğalgaz sektörüne 100 milyar dolar yatırım hedeflediklerini ifade etti.

Hindistan'daki sıvılaştırılmış doğalgaz talebinin sürekli artış sergilediğine dikkat çeken Modi, toplam enerji talebinin yüzde 15'ini sıvılaştırılmış doğalgaz ile karşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Modi, "Hindistan, sıvılaştırılmış doğalgaz taşımak için gerekli gemileri yurtiçinde inşa etmek için çalışıyor. Bu çalışmaları kısa süre önce başlatılan gemi inşa programının desteğiyle yürütüyoruz. Hem Hindistan'daki limanlarda sıvılaştırılmış doğalgaz terminallerinin inşasında hem de yeniden gazlaştırma projelerinde çok sayıda yatırım fırsatı ortaya çıkıyor" dedi.