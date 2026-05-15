Hindistan, Yakıt ve Döviz Tasarrufu İçin Yeni Kemer Sıkma Politikası Açıkladı

YENİ DELHİ, 15 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uluslararası ham petrol fiyatlarındaki artış karşısında döviz tasarrufu sağlamak amacıyla ülkeye gereksiz seyahatlerden kaçınma çağrısında bulunmasının ardından, yakıt tüketimini azaltmaya yönelik bir dizi kemer sıkma önlemi açıkladı.

Hindistan'da henüz yakıt fiyatlarında herhangi bir artış görülmezken, Yeni Delhi hükümetinin perşembe günü açıkladığı tasarruf tedbirleri arasında haftada iki gün evden çalışma, çevrimiçi toplantıları önceliklendirme, mesai saatlerinde değişiklik, haftada bir gün araba kullanmama günü ilan edilmesi ve özel araçlar yerine toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi yer aldı.

Medya mensuplarına konuşan Yeni Delhi Eyalet Bakanı Rekha Gupta, yakıt tasarrufu için alınan yeni önlemlerin özel kuruluşlar, şirketler ve kurumlar için de geçerli olacağını söyledi. Yeni Delhi Yönetimi Çalışma Bakanlığı'nın önlemlerin sıkı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için denetimler yapacağı belirtildi.

Öte yandan, Yeni Delhi yönetimi resmi araçların kullanımını azaltmaya, memurlar için izin verilen yakıt limitlerini yüzde 20 oranında düşürmeye ve önümüzdeki altı ay boyunca yeni araba satın almamaya karar verdi.

