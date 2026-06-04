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Hindistan, Delhi'nin Hava Kirliliğiyle Mücadele İçin Yeni Araç Planını Duyurdu

Hindistan, Delhi'nin Hava Kirliliğiyle Mücadele İçin Yeni Araç Planını Duyurdu
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Hindistan hükümeti, Yeni Delhi'de araç kaynaklı hava kirliliğini azaltmak için iki yıllık bir program başlattı. Program kapsamında eski kamyon ve otobüs sahiplerine elektrikli araçlara geçiş için teşvik, faiz desteği ve yakıt kuponu sağlanacak. Toplam bütçe 1 milyar dolar.

YENİ DELHİ, 4 Haziran (Xinhua) -- Hindistan hükümeti, başkent Yeni Delhi'de araç trafiğinden kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak amacıyla daha temiz ulaşım teknolojilerine geçişi hızlandırmaya yönelik iki yıllık bir program açıkladı.

Federal kabinenin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, program kapsamında Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde kayıtlı kamyon ve otobüs sahiplerine, eski araçlarını başta elektrikli araçlar olmak üzere daha yeni modellerle değiştirmeleri için teşvik sağlanacak. Programa toplamda 95,85 milyar Hint rupisi (yaklaşık 1 milyar ABD doları) kaynak tahsis edilecek.

Federal hükümet, beş yıl boyunca kredilerde yüzde 5 faiz desteği sağlayacak ve araç kategorisine bağlı olarak aylık 4.800 Hint rupisi (yaklaşık 50 ABD doları) tutarında yakıt kuponu verecek; ayrıca elektrikli araç alımlarına yönelik toplu ödeme desteği sunacak.

Programın, araç emisyonlarını önemli ölçüde azaltması ve Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde hava kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
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