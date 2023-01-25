Hindistan'da Gujarat olaylarında 17 Müslüman'ı öldürmekle suçlanan 22 kişi beraat etti Güncel Haberler YENİ Hindistan'ın Gujarat eyaletinde mahkeme, 2002'de en az 1000 kişinin öldüğü olaylarda 17 Müslüman'ı öldürmekle suçlanan 22 kişiye, delil yetersizliğinden beraat kararı verdi. YENİ Hindistan'ın Gujarat eyaletinde mahkeme, 2002'de en az 1000 kişinin öldüğü olaylarda 17 Müslüman'ı öldürmekle suçlanan 22 kişiye, delil yetersizliğinden beraat kararı verdi. Savunma avukatı Gopal Solanki, AA muhabirine, davada, 8'i daha önce hayatını kaybeden 22 kişinin beraat ettiğini açıkladı. Solanki, söz konusu kişilerin, savcıların delilleri bulmakta "başarısız" olmaları sayesinde beraat ettiklerini söyledi. Hindistan'da hükümet, hafta sonunda, Başbakan Narendra Modi'nin Gujarat eyaleti başbakanı olduğu dönemde çoğu Müslüman, 1000'den fazla kişinin ölümüne yol açan olayların ele alındığı "Hindistan: Modi Sorusu" isimli belgeselin ilk bölümüyle alakalı tüm sosyal medya içeriklerini engellemişti. Modi, 2001-2014 yıllarında Gujarat eyaletinde başbakanlık yapmıştı. Gujarat olayları Gujarat eyaletinde 27 Şubat 2002'de Godhra istasyonu yakınlarında trende çıkan yangınında 60 Hindu hacının ölmesinin ardından, eyalette olaylar başlamıştı. Yangından Müslümanları sorumlu tutan Hindu çeteler, Gujarat'ta Müslüman mahalleleri ve köylerine saldırmış, olaylarda Müslümanlar dahil en az 1000 kişi yaşamını yitirmiş ve yüzlerce kadına tecavüz edilmişti. Hindistan'ın mevcut Başbakanı Narendra Modi, ayaklanma sırasında Gujarat eyaletinin başbakanı olarak görev yapıyordu. Modi, Müslümanlara yönelik cinayetleri durdurmak için yeterli çabayı göstermemekle suçlanmıştı. Kaynak: AA / Güncel Gujarat India Güncel Haberler

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