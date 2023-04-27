Hindistan, Çin'i sınır anlaşmalarını ihlal etmekle suçladı

YENİ Hindistan Savunma Bakanlığı, Çin'i Ladakh bölgesinde ikili anlaşmaları ihlal ederek iki ülke arasındaki bağları "temelinden aşındırmakla" suçladı.

YENİ Hindistan Savunma Bakanlığı, Çin'i Ladakh bölgesinde ikili anlaşmaları ihlal ederek iki ülke arasındaki bağları "temelinden aşındırmakla" suçladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Rajnath Singh, Çinli mevkidaşı Li Shangfu ile "Hindistan-Çin sınır bölgelerindeki gelişmeler ve ikili ilişkiler" hakkında görüştü.

Singh, Çinli mevkidaşına, "Hindistan ile Çin arasındaki ilişkilerin ilerlemesinin sınırlarda barış ve huzurun hakim olmasına dayandığını" belirterek, tüm sınır sorunlarının mevcut anlaşmalar ve taahhütler kapsamında çözülmesi gerektiğini söyledi.

Singh, sınır ihlallerinin ikili ilişkileri "temelinden aşındırdığını" belirtti.

Li, Şanghay İşbirliği Örgütü savunma bakanlarının bir toplantısına katılmak üzere Yeni Delhi'de bulunuyor.

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.

Sınırın batısındaki Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ve Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülke askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı.

Yaşanan bu gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı. Görüşmelerin ardından sınır bölgesindeki birliklerin koordineli ve planlı şekilde geri çekilmesine karar verilmişti.

İki ülke askerlerinin, sürtüşmeye sebep olan tüm sınır bölgelerinde hatlarına döndüğü çekilme sürecinin 14 Eylül 2022'de tamamlandığı duyurulmuştu.