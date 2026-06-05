Haberler

Pazaryeri'nde hibe desteğiyle yetiştirilen çilek hasat edildi

Pazaryeri'nde hibe desteğiyle yetiştirilen çilek hasat edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hibe desteğiyle çilek yetiştiriciliğine başlayan çiftçi, ilk yılında 1 ton 200 kilogram ürün elde etti. Kaymakam Kara, devlet desteğiyle tarımsal üretimin artırılacağını belirtti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hibe desteğiyle çilek yetiştiriciliğine başlayan çiftçi, ilk yılında yaklaşık 1 ton 200 kilogram ürün elde etti.

Pazaryeri Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen çilek üretimini yaygınlaştırma projesi kapsamında geçen yıl dağıtılan fideler ilk meyvelerini verdi.

Arapdede köyünde yaşayan çiftçi Semih Sağır, proje kapsamında aldığı 12 bin çilek fidesini 1600 metrekarelik serada yetiştirerek ilk hasadını gerçekleştirdi.

Üretim alanını ziyaret eden Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, üretim süreci hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Kara, yaptığı açıklamada, devlet desteğiyle tarımsal üretimin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, üreticilerin ihtiyaçlarının karşılanması için desteğe devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Restoranlarda yeni dönem! Tek kullanımlık sos paketleri tarihe karışıyor

Restoranlarda bir dönem kapanıyor
Aziz Yıldırım'dan ezber bozan Hakan Safi sözleri

Aziz Yıldırım'dan seçime saatler kala ezber bozan Hakan Safi sözleri
Evlerine gelen kişiyle tartışan karı-koca, başlarından vurularak öldürüldü

Gece yarısı kanlı infaz! Kapıyı çalıp karı-kocayı başlarından vurdu
2026 Dünya Kupası öncesi bomba liste! Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı hemen yazdılar

Yine göğsümüzü kabarttılar!

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız siyasete atıldı! İşte partisi

İbrahim Tatlıses'in eski eşi siyasete atıldı! İşte partisi
Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti

Paylaşımı başına iş açtı, tepkiler dinmeyince istifa etti

Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Herkesin gözü önünde vahşice katletti