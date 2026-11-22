Henan Cangfang'da narenciye hasadı başladı, ekim alanı 1.333 hektarı aştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Çin'in Henan eyaletindeki Cangfang kasabasında narenciye hasadı başladı. Toprak, su ve iklim avantajlarıyla narenciye üretimini büyük ölçekli bir faaliyete dönüştüren kasabada ekim alanı 1.333 hektarı aşarken narenciye, başlıca ekonomik sektörlerden biri haline geldi.
ZHENGZHOU, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletine bağlı Cangfang kasabasında narenciye hasadı başladı. Toprak, su kaynakları ve iklim avantajlarını değerlendiren Cangfang, narenciye yetiştiriciliğini zaman içinde büyük ölçekli bir üretim faaliyetine dönüştürdü.
Narenciye yetiştiriciliği, 1.333 hektarı aşan ekim alanıyla kasabanın başlıca ekonomik sektörlerinden biri haline geldi.
Kaynak: Xinhua