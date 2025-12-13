Haberler

Albüm: Çin'in Heilongjiang Eyaletinin Tahıl Üretimi 82 Milyon Tonla Rekor Kırdı
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaleti, 2023 yılında 82 milyon ton tahıl üretimi ile 22. rekor hasadını gerçekleştirdi ve 16. yıl ardı ardına ülkenin en büyük tahıl üreticisi unvanını korudu.

HARBİN, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun cuma günü açıkladığı verilere göre, Çin'in kuzeydoğusundaki önemli tahıl üreticisi Heilongjiang eyaleti, bu yıl 82 milyon ton tahıl üretimiyle 22. rekor hasadını gerçekleştirdi.

Heilongjiang eyaleti tarım ve kırsal işler departmanının verilerine göre, 2024 yılında toplam tahıl üretimi 80 milyon tonu aşan eyalet, bu yıl bir kez daha rekor kırarak Çin'in en büyük tahıl üreticisi olma unvanını 16. yılda da korudu.

