Hdp Eş Genel Başkanı Buldan'ın Babası Halis Yüzer, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Haberler

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Hdp Eş Genel Başkanı Buldan'ın Babası Halis Yüzer, Son Yolculuğuna Uğurlandı

ANKA - Güncel
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Hdp Eş Genel Başkanı Buldan'ın Babası Halis Yüzer, Son Yolculuğuna Uğurlandı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın vefat eden babası Halis Yüzer, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine; CHP milletvekilleri Turan Aydoğan ve Akif Hamzaçebi ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın vefat eden babası Halis Yüzer, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine; CHP milletvekilleri Turan Aydoğan ve Akif Hamzaçebi ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın vefat eden babası Halis Yüzer, İstanbul'da; Bahçelievler Miraç Camisi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, Buldan ve ailesinin yanı sıra; HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ile CHP milletvekilleri Turan Aydoğan ve Akif Hamzaçebi ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı.

ANKA / Güncel

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