Haziran ayının girişinde hortum ve dolu etkili oldu - Haberler

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Haziran ayının girişinde hortum ve dolu etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Haziran ayının girişinde hortum ve dolu etkili oldu

Eskişehir'de bazı mahallelerde etkili olan hortum panik oluştururken, Sarıcakaya ilçesine de dolu yağdı.

Eskişehir'de bazı mahallelerde etkili olan hortum panik oluştururken, Sarıcakaya ilçesine de dolu yağdı.

Sultandere ve Vadişehir mahallelerinden görülen hortum vatandaşlarda paniğe neden oldu. Cep telefonu kameraları ile kayıt edilen hortum, çevreye zarar vermeden ortadan kayboldu. Sarıcakaya ilçesini ise dolu yağışı vurdu. Aniden etkili olan dolu yağışı hayatı felç etti.

Gündüz saatlerinde açık ve güneşli bir havanın etkili olduğu Eskişehir için Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü yağış uyarısı yaptı. Bugün akşam saatlerinde il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

(Ali Furkan Çetiner/İHA)

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sarıcakaya Eskişehir Güncel Haberler

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