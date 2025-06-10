Hayrabolu'da İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli
Hayrabolu Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi 2 bin 842 kişiye toplamda 4 milyon 899 bin 504 lira yardımda bulundu. Kaymakam Eyüp Fırat, yardımların süreceğini ve ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanlarında olduklarını duyurdu.
Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ihtiyaç sahibi 2 bin 842 kişiye yardım yapıldı.
Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, vakıf yardımlarının devam ettiğini belirtti.
İlçede geçen ay 2 bin 842 vatandaşa 4 milyon 899 bin 504 lira ayni ve nakdi yardımda bulunduklarını aktaran Fırat, yardımların aile, yaşlı aylığı, katılım payı ve gıda yardımı olarak verildiğini ifade etti.
Fırat, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını kaydetti.
Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel