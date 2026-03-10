Haberler

Alucra'da hayırsever, bazı ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Alucra ilçesinde bir hayırsever, 80 ihtiyaç sahibinin esnafa olan borçlarını ödedi. İlçenin esnafı, gösterdiği duyarlılıktan dolayı hayırsever iş insanına teşekkür etti.

Giresun'un Alucra ilçesinde bir hayırsever, bazı ihtiyaç sahiplerinin esnafa olan borçlarını ödedi.

Şehir dışında yaşayan hayırsever iş insanı, 80 ihtiyaç sahibinin manav, market, fırın ve eczanelere olan borcunu kapattı.

Market işleten Mustafa Bekiroğlu, gösterdiği duyarlılık dolayısıyla hayırsever iş insanına ilçe esnafı adına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Kadir Bekiroğlu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşını aradı! İşte füze için yapılan savunma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yıllık kariyerini eski Fenerbahçeli bitirdi

13 yıllık kariyerini eski Fenerbahçeli bitirdi
İranlı kadın futbolcular ülkelerinden kaçtı: İşte sığındıkları ülke

İran'dan kaçtılar: İşte sığındıkları ülke
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
Ağzından kaçırdığı cümle ABD'de deprem etkisi yarattı

Ağzından kaçırdığı cümle ABD'de deprem etkisi yarattı
13 yıllık kariyerini eski Fenerbahçeli bitirdi

13 yıllık kariyerini eski Fenerbahçeli bitirdi
Mağaza açılışında indirim izdihamında birbirini ezdiler

Böylesi görülmedi! Ayakkabısını bile kaybeden oldu
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına hayati uyarı

Altın yatırımcısına hayati uyarı