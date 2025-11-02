Haberler

Hayırsever, Dörtyol'daki 30 kişinin market borcunu ödedi

Hayırsever, Dörtyol'daki 30 kişinin market borcunu ödedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir hayırsever, Ocaklı Mahallesi'ndeki marketten 30 kişinin toplam 80 bin liralık borcunu kapattı. Marketin veresiye defteri satın alındıktan sonra borçlar yakılarak silindi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir hayırsever, 30 kişinin mahalledeki markete olan borcunu kapattı.

Ocaklı Mahallesi'ndeki markete giden kişi, vatandaşların borçlarını ödemek için veresiye defterini satın almak istediğini söyledi.

Esnafın veresiye defterindeki tutarı hesaplamasının ardından hayırsever, 30 kişinin yaklaşık 80 bin liralık borcunu ödedi.

Bilgehan Karaca, gazetecilere, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

İsmini vermeyen kişinin borçları kapatıp gittiğini dile getiren Karaca, şöyle konuştu:

"Bir arkadaş geldi, 'Defterde ne kadar borç var? diye sordu. 'Yaklaşık 80 bin lira borç var' dedim ve defteri aldı. Defteri dışarıda yaktıktan sonra gitti. 3 aydan beri ödeyemeyenler vardı. Onlara borçlarının kapandığını söyledim dua ettiler."

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Eyüpsultan'da marketten küçük çocuğu kaçırmak isteyen şahıs gözaltına alındı

Çocuğunu yanında göremedi, korkunç gerçeği son anda fark etti
Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın

Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın
Abdullah Gül ve Cemil Çiçek'in de olduğu 29 isimden Osman Kavala için çağrı

Abdullah Gül uzun süren sessizliğini cezaevindeki isim için bozdu
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
4 kişiye mezar oldu! İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni

İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni
25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı

25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
İlköğretim müfredatına yeni ders ekleniyor! Artık erken yaşta öğrenecekler

İlköğretim müfredatına yeni ders! Artık erken yaşta öğrenecekler
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a kritik uyarı

Galatasaray'a kritik uyarı: Çok acil bir şekilde...
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Başına ödül konan ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirecek
İlk kez o ülke uyguladı! Nesiller arası sigara yasağı

İlk kez o ülke uyguladı! Nesiller arası sigara yasağı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.