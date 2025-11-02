Hayırsever, Dörtyol'daki 30 kişinin market borcunu ödedi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir hayırsever, Ocaklı Mahallesi'ndeki marketten 30 kişinin toplam 80 bin liralık borcunu kapattı. Marketin veresiye defteri satın alındıktan sonra borçlar yakılarak silindi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir hayırsever, 30 kişinin mahalledeki markete olan borcunu kapattı.
Ocaklı Mahallesi'ndeki markete giden kişi, vatandaşların borçlarını ödemek için veresiye defterini satın almak istediğini söyledi.
Esnafın veresiye defterindeki tutarı hesaplamasının ardından hayırsever, 30 kişinin yaklaşık 80 bin liralık borcunu ödedi.
Bilgehan Karaca, gazetecilere, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.
İsmini vermeyen kişinin borçları kapatıp gittiğini dile getiren Karaca, şöyle konuştu:
"Bir arkadaş geldi, 'Defterde ne kadar borç var? diye sordu. 'Yaklaşık 80 bin lira borç var' dedim ve defteri aldı. Defteri dışarıda yaktıktan sonra gitti. 3 aydan beri ödeyemeyenler vardı. Onlara borçlarının kapandığını söyledim dua ettiler."