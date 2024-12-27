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Hayatta İyilik Var Derneği Burkina Faso'daki 170 su kuyusunu onaracak

Hayatta İyilik Var Derneği Burkina Faso'daki 170 su kuyusunu onaracak
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Hayatta İyilik Var Derneği, Burkina Faso'da daha önce açılan fakat zamanla tadilata ihtiyaç duyan 170 su kuyusunu onaracak.

Hayatta İyilik Var Derneği, Burkina Faso'da daha önce açılan fakat zamanla tadilata ihtiyaç duyan 170 su kuyusunu onaracak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kurum tarafından Afrika'da yapılan saha çalışmalarında sadece Burkina Faso'da 170 adet su kuyusunun tamirat beklediği tespit edildi.

Dernek bölge halkı açısından önemli olan su kuyularının yeniden çalışır hale gelebilmesi için çalışmalara başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Ufuk Tan Keleş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde bir araya gelen Somali Cumhurbaşkanı ve Etiyopya Başbakanının mutabakata varmasının Afrika'da yapmış oldukları çalışmalara olumlu bir şekilde yansıdığını kaydetti.

Burkina Faso'ya gelmelerinin iki temel unsuru olduğunu belirten Keleş, "Daha önce ülkemizden buraya gelenler su kuyusu açmışlar. Bazıları şahsi bazıları derneklerin açtığı bu kuyuların bir nedenle bakımları yapılamamış, atıl kalmış ve zamanla kuruyup işlevsiz hale gelmiş durumda. Bir su kuyusunun yeniden açılması 10 bin avroya mal olurken, tamir edilerek yeniden işlevsel hale gelmesinin maliyetli ise 2 bin 500 avro. Biz geldiğimiz bu bölgede 170 su kuyusunun tamirat beklediğini tespit ettik. Akabinde bölgeye gelerek bu kuyuların yeniden faal hale gelmesini sağlamayı amaçladık. Bölge susuz olduğundan bu hayati bir konu, biz dernek olarak kullanılmayan bu kuyuların tamirini yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Afrika'yı kendi arka bahçelerine dönüştürmüşlerdir"

Keleş, Türkiye'nin bazı bölgelerle olan tarihi bağlarını yeniden keşfetmesi, diplomatik, ticari ve kültürel ilişkileri yeniden güçlendirmeye başlamasının Afrika ülkelerine giden sivil toplum kuruluşlarını da yüreklendirdiğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Batının oyun kurucuları bizim güçlü bir şekilde burada olmamamızdan yararlanmış ve her zamanki stratejisiyle Afrika ülkelerini birbirine kırdırarak sömürmesi Afrika halkının açlıkla mücadelesine neden olmuştur. İngiltere, Fransa ve Amerika bölgede iç karışıklık çıkartarak, ekonomiyi yerle bir ederek, güvensizlik ortamı oluşturmuş ve bölgeyi yıllardır kendi isteği ve menfaatlerine göre şekillendirmiştir. Bu ülkeler kendi güdümlerinde olan liderleri bu topraklara yerleştirerek Afrika'nın en büyük zenginliği olan madenleri yıllarca kendileri çıkartarak Afrika'yı kendi arka bahçelerine dönüştürmüşlerdir."

Dernek olarak insanların hayatlarına ufak dokunuşlarla onları ticari hayata kazandırıp, kendilerinin ve ailelerinin geçimlerini sağlayacak projeler başlatacaklarına vurgu yapan Keleş, ihtiyaç sahibi gençlerin desteklenerek eğitimlerini tamamlamaları için çalıştıklarını, bu çalışmaları büyüterek devam ettireceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
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