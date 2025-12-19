Haberler

İstanbul'da mali müşavirlere operasyon: 43 şüpheliye gözaltı kararı

İstanbul'da mali müşavirlere operasyon: 43 şüpheliye gözaltı kararı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2020-2021 yıllarında sahte fatura düzenleyerek devleti 69 milyon lira zarara uğratan 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma sonucunda, sahte faturalarla KDV iadesi alındığı ve ekonomik sisteme meşruluk kazandırmaya çalışıldığı belirlendi.

Ayşe GÜREL/-Hayali ticaret yoluyla 2020-2021 yıllarında 6 milyar 971 milyon liralık sahte fatura düzenlediği, haksız KDV iadesiyle kamunun 69 milyon 552 bin lira zarara uğrattığı tespit edilen aralarında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir ve şirket yöneticilerinin de bulunduğu 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket eden mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin, kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye, yani hayali ticarete dayanarak 2020–2021 yıllarında tespitlere göre 6 milyar 971 milyon değerinde sahte fatura düzenledikleri belirlendi.

69 MİLYON LİRA KAMU ZARARI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında; şüphelilerin, komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları, şirketlere sahte fatura temin ettikleri, bu sahte faturaların şirketler tarafından kullanılarak yasal defterlere kayıt edilmesi amacıyla kurumlar vergisi beyanlarında gider olarak gösterildiği, haksız şekilde KDV iadesi alınmak suretiyle devletin doğrudan 69 milyon 552 bin lira zarara uğratıldığı tespit edildi. Ayrıca elde edilen suç gelirlerinin ve kaynağı belirsiz paraların, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek belirli bir döngü ve zincir şeklinde yeniden şirketlere veya kişilere dönüşünün sağlandığı, bu yolla ekonomik sisteme dahil edilerek meşruluk kazandırılmaya çalışıldığı tespit edildi.

ŞİRKETLERE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettiği tespit edilen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş'nin suç tarihi itibarıyla tespit edilen yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin dahil olduğu toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken şirketler ve yöneticilerin mal varlıklarına el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Bakan Fidan 'Sabrımız tükeniyor' dedi, Şam yönetiminden ilk somut adım geldi

Bakan Fidan "Sabrımız tükeniyor" dedi, beklenen adım 12 gün kala geldi
Tüm hesaplar sil baştan! Yeni vergi paketi yürürlüğe girdi

Tüm hesaplar sil baştan! Yeni vergi paketi yürürlüğe girdi
Bahis skandalında ilk küme düşürme kararı

Bahis skandalında ilk küme düşürme kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya'dan eli boş dönen Samsunspor ilk 8 şansını kaçırdı

Samsunspor'a çok yazık oldu! İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri
Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı

Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı
ABD'de uçak faciası: 6 kişi hayatını kaybetti

Havalimanına inerken çakıldı! Çok sayıda ölü var
Hindistan'da tapınakta izdiham: 3 ton adak yemeği dakikalar içinde yağmalandı

Binlerce kilodan dakikalar içinde hiçbir şey kalmadı
Almanya'dan eli boş dönen Samsunspor ilk 8 şansını kaçırdı

Samsunspor'a çok yazık oldu! İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri
Aracına astığı plakanın bedeli ağır oldu

Aracına astığı plakanın bedeli ağır oldu
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i ilk 8'de yer aldı

Türkiye'nin gururu oluyor! Avrupa'da tarih yazdı
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Milletvekili 'Hoşça kalın geri zekalılar' diyerek komisyonu terk etti

Milletvekili "Geri zekalılar" deyip komisyonu terk etti
Milletvekili 'Hoşça kalın geri zekalılar' diyerek komisyonu terk etti

Milletvekili "Geri zekalılar" deyip komisyonu terk etti
Epstein skandalında Bill Gates'in de fotoğrafları ortaya çıktı

Epstein skandalında yeni fotoğraflar ortaya çıktı
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
title