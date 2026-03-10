Haberler

Havza PROGEL değerlendirme toplantısı yapıldı

Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (PROGEL) değerlendirme toplantısı yaptı. Dernek, ilçenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Havza Fizik Tedavi Merkezi uygulama mutfağında gerçekleştirilen toplantı öncesi dernek tarafından iftar programı düzenlendi.

Havza PROGEL Başkanı Seyit Ahmet Dikmen, derneğin Havza'nın sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Dikmen, "Amacımız, hazırlayacağımız projeler ile yaşadığımız ilçeye değer katmak ve ilçenin her yönüyle kalkınmasına destek sunmaktır. Havza PROGEL olarak 2 projemiz yerelde uygulanmakta, 10 projemiz ise değerlendirme aşamasında. Ayrıca üyelerimiz tarafından görev aldıkları kurumlarda proje yürütme konusunda ellerinden gelen gayreti göstermektedir." dedi.

Daha sonra derneğin 2026 yılı çalışma ve faaliyet planı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
