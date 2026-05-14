Samsun'un Havza ilçesinde selden zarar gören araçlar, hasar tespitin ardından yollardan kaldırıldı
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası hasar gören araçlar, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından yediemin garajına kaldırıldı. Şiddetli yağışların etkisiyle ilçe merkezinin büyük bölümü su altında kalmıştı.
Şiddetli yağış sonrası derelerin 12 Mayıs akşamı taşmasıyla büyük bölümü su altında kalan ilçe merkezinde, onlarca araçta zarar oluştu.
Selin yüzlerce metre sürüklediği araçlarda tek tek hasar tespit çalışması gerçekleştirildi.
İçleri balçık, odun parçalarıyla dolan ve kullanılamaz hale gelen araçlar, hasar tespit çalışmasının ardından Havza'da yediemin garajına kaldırıldı.
Zarar gören araçlar, yediemin deposunda dronla görüntülendi.