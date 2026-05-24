Haberler

Havza'da bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor

Havza'da bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Havza ilçesinde Kurban Bayramı yaklaşırken bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk arttı. Bıçaklar 40-50, balta ve satırlar 80-100 liraya bilenirken, kurbanlık bıçaklar 300-1000 lira arasında satılıyor.

Havza ilçesinde Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk arttı.

İlçenin farklı noktalarında kurulan bıçak bileme tezgahlarında bayram yaklaştıkça yoğunluk artıyor. Tezgahlarda bıçaklar 40 ila 50, balta ve satırlar ise 80 ila 100 liraya bileniyor.

Açılan tezgahlarda kurbanlık bıçaklar ise 300 ve bin lira arasında satılıyor.

25 Mayıs Mahallesi'nde açtığı tezgahta bıçak bileyen Şemsettin Kaya, işlerin birkaç gündür yoğunlaştığını belirterek, "Her evde 5-6 bıçak oluyor. Geçen yıl 5 bine yakın bileme yaptık" dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir

Kılıçdaroğlu hepsinin üstünü çizdi, partiden atılacaklar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı

Mansur Yavaş iddiası gündem yarattı! Beklenen açıklama geldi
Bakan Gürlek: Ceza infaz sistemimizi güçlendiriyoruz

Bakan Gürlek'ten yeni ceza infaz sistemi mesajı
Türkiye Basın Federasyonu'ndan Ali Mahir Başarır'a sert kınama: Kabul edilemez

Türkiye Basın Federasyonu'ndan Ali Mahir Başarır'a sert kınama
Fenerbahçe'nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi

Milyonların sevgilisiydi, gelinliğiyle büyüledi
Özgür Özel, TBMM önünden kalabalığa seslendi: Sıktım dişimi ama artık yeter

Zehir zemberek sözleri Kılıçdaroğlu'na: Dün abi diyen Özgür...
CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik İstanbul’u 3 bölgede meydanlara davet etti

CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik meydanlara davet etti
CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den 'yetki karmaşası' mesajı

CHP'de tahliye sürerken MHP'den dikkat çeken mesaj