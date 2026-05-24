Havza'da bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor
Havza ilçesinde Kurban Bayramı yaklaşırken bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk arttı. Bıçaklar 40-50, balta ve satırlar 80-100 liraya bilenirken, kurbanlık bıçaklar 300-1000 lira arasında satılıyor.
İlçenin farklı noktalarında kurulan bıçak bileme tezgahlarında bayram yaklaştıkça yoğunluk artıyor. Tezgahlarda bıçaklar 40 ila 50, balta ve satırlar ise 80 ila 100 liraya bileniyor.
Açılan tezgahlarda kurbanlık bıçaklar ise 300 ve bin lira arasında satılıyor.
25 Mayıs Mahallesi'nde açtığı tezgahta bıçak bileyen Şemsettin Kaya, işlerin birkaç gündür yoğunlaştığını belirterek, "Her evde 5-6 bıçak oluyor. Geçen yıl 5 bine yakın bileme yaptık" dedi.
Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu