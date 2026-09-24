Havza'da İlçe Spor Güvenliği Kurulu, Kaymakam Serin başkanlığında toplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Havza'da İlçe Spor Güvenliği Kurulu Toplantısı, Kaymakam Samet Serin başkanlığında gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıda, spor müsabakalarında güvenliğin en üst seviyeye çıkarılması, şiddet ve taşkınlık olaylarının önlenmesi, taraftarlar ile sporcuların güvenliğinin sağlanması ve müsabakaların huzur içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik alınacak tedbirler değerlendirildi.

Kamu kurumları arasında koordinasyonun artırılmasının da ele alındığı toplantıda, spor karşılaşmalarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla uygulanacak tedbirler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Biriktir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Uyar, ilgili birim amirleri ile spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA