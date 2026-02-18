Haberler

Havza'da yapılan ve tamamlanan projeler değerlendirildi
Güncelleme:
Havza Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıda, ilçede yapılan ve tamamlanan yatırımlar ile 2026 yılı projeleri ele alındı. Kaymakam Mustafa Ayvat, Havza OSB'deki gelişmelere dikkat çekti.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilçede yapılan ve tamamlanan projeler değerlendirildi.

Havza Kaymakamlığında düzenlenen toplantıda ilçede ekonomik, tarımsal, ticari ve sanayi alanlarında 2025 yılında yapılan kamu ve özel yatırımları, yürütülen hizmetler ve 2026 yılında hayata geçirileceklerle devam eden projeler görüşüldü.

Ayvat, Havza'da 2025 yılında önemli yatırımların hizmete girdiğini, aynı zamanda Havza Osb'de ciddi gelişmeler yaşandığını belirterek, "Toplantı ile ilçemizin ekonomik, tarımsal, ticari ve sanayi alanlarında gelişimine katkı sunmak ve yürütülecek hizmetleri doğru şekilde değerlendirilmesini hedeflemekteyiz. Havza OSB hızlı şekilde büyüyor. TCDD tarafından yükleme rampası, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapıya yönelik çalışmalar devam etmekte. Yatırımlarını tamamlayan fabrikalarımıza tapularını teslim ediyoruz. Diğer taraftan yeni yatırımcılar ile görüşerek yer tahsislerine devam ediyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Murat İkiz ise belediyenin 2026 yatırım programı hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıya Havza Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Başaran'ın yanı sıra siyasi partilerle kooperatif ve esnaf odalarının temsilcileri katıldı.

