Havza'da zabıta ekipleri etiket ve hijyen denetimi yaptı

SAMSUN (AA) Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından etiket ve hijyen denetimi yapıldı.

Ekipler yılın son gününde halkın yoğun olarak alışveriş yaptığı pastaneler, market, fırın, kahvehanelerde denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde genel hijyen, fiyat etiketleri, etiket kasa uyumu, ürünlerin son kullanım tarihleri ve bulundurulması zorunlu belgeler kontrol edildi.

Havza Belediyesinden konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, denetimlerin aralıksız olarak süreceği ifade edildi.