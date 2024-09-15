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Havsa'da Doğal Gaz Altyapı Çalışmaları Sona Yaklaşıyor

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Havsa ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmalarının yüzde 90 oranında tamamlandığı açıklandı. Belediye Başkanı Hüseyin Özden, ekiplerin çalışmaları yerinde inceledi ve doğalgaz hizmetinin evlere ulaştırılmasına yönelik devam eden süreç hakkında bilgi verdi.

Havsa ilçesinde doğal gaz alt yapı çalışmalarında sona gelindi.

Havsa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hüseyin Özden ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Özden, yaptığı açıklamada, çalışmaların tüm mahallelerde yüzde 90 oranında tamamlandığını belirtti.

Hacıgazi, Cumhuriyet, Varoş mahallelerinde doğal gaz ana hat boru döşeme işlemleri yapıldığını ifade eden Özden, "Evlere doğal gaz servis hatlarının döşenmesin devam edilecek. Karayolları ile görüşmelerimiz sürüyor. Uzunköprü ve 23 Kasım caddeleri ve Hacıgazi Mahallesi'nde doğu tarafında oturan hemşerilerimizin bir an önce doğal gaza kavuşması için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Önceki projede olmayan Cumhuriyet Mahallesi İdeal Kent ve Yenimahalle Özdemir Sokağı da projeye dahil ederek, sokakların doğal gaz ana hatlarının çekildiğini aktaran Özden, abone bağlantılarının da en kısa sürede yapılacağını kaydetti.

Özden'e ziyaret

Yeniden Refah Partisi Edirne İl Başkanı Hakan Çalışkan, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden'i makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri, Özden ile makamında görüştü.

Çalışkan, çalışmaları ve projelerine ilişkin Özden'e bilgi verdi.

Öden de ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Uzunköprü'de çevre düzenleme çalışmaları

Uzunköprü ilçesinde çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Uzunköprü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler ilçede parke taş döşeme ve asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Parklarda çevre düzenlemesi yapan ekipler kanal ve kanalizasyon arızalarını gideriyor.

Belediye ekipleri çevre düzenleme çalışmaları kapsamında ağaç budama ve çim biçme çalışmaları da gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Gürkan Arda - Güncel

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