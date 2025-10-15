Havran'da Su Sporları ve Karavan Kampı Projesi Devam Ediyor

Balıkesir'in Havran ilçesinde belediye öncülüğünde yapımı süren Havran Su Sporları ve Karavan Kampı Projesi çalışmaları sürüyor.

Avrupa'daki ekolojik özellikli göllerden Havran Baraj gölü yanındaki 30 dönümlük arsa üzerine uygulanacak olan Su Sporları ve Karavan Kampı Projesi'nde yelken, kürek, kano ve triatlon sporlarının yapılacağı kompleksin yanı sıra 80 karavan kapasiteli bir alan da yer alacak.

Kaymakam Muhammed Evlice ve Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, ilçenin geleceği açısından kritik öneme sahip olduğu belirtilen projeyi inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.