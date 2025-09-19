Hatayspor, Boluspor ile 2-2 Beraberlik Yaşadı

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Boluspor ile 2-2 berabere kalan Hatayspor'da teknik direktör Hugo Almeida, "Bugün kaybetmiş gibi hissediyoruz. 1 puanla ayrılıyoruz. Oyuncularım 3 puanı ve kazanmayı hak etmişti." dedi.

Almeida, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kupa maçından sonra çalışmaya fırsat bulamadıklarını ifade etti.

Maçın ilk yarısında kendilerini gösterdiklerini vurgulayan Almedia, "İlk yarıda harikaydık. İkinci yarıda rakibimiz hücum oyuncularını oyuna sürdü. Onlar daha hazır ve bizden iyi dinlenmişlerdi. Bunu sahada görmüş olduk." diye konuştu.

Sakat oyuncularının bulunduğunu anlatan Hugo Almedia, "Tüm bu problemlere rağmen savaşan bir takımız vardı. Oyuncularım problemlere rağmen ellerinden geleni yapıyor. Futbol budur. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Takım olduğumuzu gösterdik. Bugün kaybetmiş gibi hissediyoruz. 1 puanla ayrılıyoruz. Oyuncularım 3 puanı ve kazanmayı hak etmişti." değerlendirmesinde bulundu.

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Mustafa Er, son derece üzgün olduklarını dile getirdi.

Karşılaşmanın başında 2 gol yediklerini hatırlatan Er, şunları söyledi:

"Rakibe pozisyon bile vermeden gol gördük kalemizde. Geri dönmek için çok çabaladık. Özellikle devre arası oyuncu ve sistem değişikliğine gittik. İçeride arkadaşlarımıza oyunu çevirebileceğimizi söyledik. Beraberliğe çok üzüldüğümüz bir karşılaşma oldu. İkinci yarı çok net pozisyonlarımız var. İkinci yarı istekli başladık. Rakip için başlangıç maçı olacaktı. Sezon başından beri kazanamıyorlardı. İkinci yarıdaki oyun ve pozisyonlarla inanılmaz baskı kurduk. 2 gol atabildik. 2-0'dan 2-2'ye dönmek en azından bizim için teselli oldu. Kayıp 2 puan için buradan üzgün ayrılacağız."