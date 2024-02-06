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Hatay Valiliği: Çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs devrildi

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Hatay Valiliği, Dörtyol ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüsün devrilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, kaza sonucunda yaralanan personellerin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

VALİLİK: HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Hatay Valiliği, Dörtyol ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs devrilmesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Valiliğin açıklamasında, "Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Dörtyol İlçe Çevik Kuvvet Grup Amirliği bünyesinde görevli personellerimiz, 6 Şubat tedbir görevi ile ilgili olarak il merkezine seyir halindeyken Dörtyol MMK (fabrika) mevkii önünde tek taraflı kaza sonucu 25 personelimizi taşıyan servis aracı şarampole devrilmiş olup, personellerimiz hafif bir şekilde yaralanmış hayati tehlikeleri yoktur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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