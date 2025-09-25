Hatay Sarısı İpeği Coğrafi İşaretle Tescillendi

Hatay Sarısı ipeği, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feza Can, Prof. Dr. Coşkun Durgaç ve ipek yetiştiricilerinden oluşan heyet Vali Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret ederek coğrafi işaret tescil belgesini verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Masatlı, belgenin üretim kalitesinin korunması, marka değerinin güçlendirilmesi ve geleneksel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli adımlardan biri olduğunu kaydetti.

Coğrafi işaretli ürün sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Masatlı, coğrafi işaretli ürünlerle hem yerel üreticinin küresel pazarda rekabet gücünü artırmaya hem de ilin kültürel kimliğini dünyaya tanıtmaya kararlı olduklarını belirtti.