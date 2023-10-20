Hatay Emniyet Müdürlüğü, Arsuz ilçesinde vatandaşın can ve mal güvenliği sağlamak amacıyla birçok arama gerçekleştirdi. 09 Ekim - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılan aramalarda 42 şahıs yakalanırken, çeşitli suçlara ilişkin deliller ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, Arsuz'da 1.513 araç ve 8.890 şahsa yönelik arama yaptı

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından Arsuz ilçesinde, 1.513 araç ve 8.890 şahsa yönelik arama yapıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından Arsuz ilçesinde, vatandaşın can ve mal güvenliği sağlamak amacıyla birçok arama yapıldı. Polis 09 Ekim - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 1.513 araç ve 8.890 şahsa yönelik arama yapıldı. Polislerin yaptığı aramada, 42 şahıs yakalanırken, 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, 15 fişek, 5.77 gram esrar, 1.15 gram metafetamin, 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yakalan 42 şahıstan 5'i tutuklanırken 2 faili meçhul olay çözüldü. Ayrıca çocuğa yönelik cinsel istismar olayının şüphelisi yakalanırken 5 umuma açık eğlence yerine eksikliklerinden dolayı yasal işlem yapıldı. - HATAY