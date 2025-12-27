Hatay'da Sanayi Sitesinde Çıkan Yangın 4 İş Yerini Sardı

HATAY'da sanayi sitesindeki oto tamirhanesinde çıkan yangın, bitişiğindeki 3 iş yerine de sıçradı. Ekipler, 4 iş yerini saran yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın, akşam saatlerinde Antakya Küçük Sanayi Sitesi'ndeki oto tamirhanesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle oto tamirhanesinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek, bitişiğindeki 3 iş yerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin sardığı 4 iş yerine müdahale eden itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Haber: Alican GÜMÜŞ - Kamera: Hatay,