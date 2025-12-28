Hatay'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu

HATAY'da polis ekiplerinin yılbaşı öncesi gerçekleştirdiği denetimlerde bin 20 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde kent genelinde sahte içki üreten ve satanlara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Defne ve İskenderun ilçelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda bin 20 litre el yapımı sahte içki, 2 süzgeç, 2 huni, 77 boş içki şişesi, 53 içki şişe kapağı ile 97 adet 45 mililitrelik tüp içerisinde sahte içki aroması ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

