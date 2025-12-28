Haberler

Hatay'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu

Hatay'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da polis ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte içki üreten ve satanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda bin 20 litre sahte içki ele geçirildi. 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

HATAY'da polis ekiplerinin yılbaşı öncesi gerçekleştirdiği denetimlerde bin 20 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde kent genelinde sahte içki üreten ve satanlara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Defne ve İskenderun ilçelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda bin 20 litre el yapımı sahte içki, 2 süzgeç, 2 huni, 77 boş içki şişesi, 53 içki şişe kapağı ile 97 adet 45 mililitrelik tüp içerisinde sahte içki aroması ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

L

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 8 ilde eğitime ara

Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 8 ilde eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgü Namal'a sette sürpriz doğum günü kutlaması

Ünlü oyuncu yeni yaşına sette girdi, mumları alkışlar eşliğinde üfledi
İki araç birbirine girdi! Bilanço ağır

Yol ortasında can pazarı! Bilanço ağır
Trabzonspor'dan bir transfer hamlesi daha! Bu kez Galatasaray'dan

Trabzon'dan bir sürpriz hamle daha! Bu kez Galatasaray'dan istiyorlar
Tüm dünyanın konuştuğu Ronaldo-Messi haberi şaka çıktı

Tüm dünyanın konuştuğu haber şaka çıktı
Özgü Namal'a sette sürpriz doğum günü kutlaması

Ünlü oyuncu yeni yaşına sette girdi, mumları alkışlar eşliğinde üfledi
Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı da ortaya çıktı
'The Bacım' lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

2,5 milyon takipçili "The Bacım" gözaltında