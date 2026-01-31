Haberler

Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 12 tutuklama

Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 12 tutuklama
Hatay'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda, toplamda 1 milyar 699 milyon 739 bin TL para transferi tespit edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı. Operasyonda suç örgütüne mensup 16 kişi gözaltına alındı ve çok sayıda silah, uyuşturucu ve malzeme ele geçirildi.

HATAY'da yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan, hesaplarında toplam 1 milyar 699 milyon 739 bin TL para transferi olan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis sitelerine ait paraların nakline aracılık eden suç örgütünü deşifre etti. İncelemede; şüphelilerin hesaplarında toplam 1 milyar 699 milyon 739 bin TL para transferi olduğu tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; 1,19 gram uyuşturucu, 4 tabanca, 2 pompalı tüfek, çeşitli çaplarda 364 fişek, 32 cep telefonu, 25 sim kart, 5 laptop, 1 tablet, 1 hard disk, 121 bin 650 TL, 7 bin 500 Suudi Arabistan riyali, 6 bin 550 ABD doları, 3 bin euro ile piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 100 bin TL olan ziynet eşyası ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

