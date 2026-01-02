Haberler

Hatay'da Sünger Deposu Yandı

Güncelleme:
Hatay'da bulunan bir sünger deposunda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, depo ve içindeki malzemeleri kullanılamaz hale getirirken, çıkış nedeni araştırılıyor.

1) HATAY'DA SÜNGER DEPOSU YANDI

HATAY'da sünger deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Antakya ilçesi Mobilyacılar Sitesi'ndeki sünger deposunda, sabaha karşı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Depo ve içerisindeki malzemeler kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
