Hatay'da Sünger Deposu Yandı
Hatay'da bulunan bir sünger deposunda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, depo ve içindeki malzemeleri kullanılamaz hale getirirken, çıkış nedeni araştırılıyor.
Antakya ilçesi Mobilyacılar Sitesi'ndeki sünger deposunda, sabaha karşı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Depo ve içerisindeki malzemeler kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel