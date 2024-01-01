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Hatay'da Sis Nedeniyle Ulaşım Olumsuz Etkilendi

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Hatay'da sabah saatlerinde başlayan sis, ilerleyen saatlerde etkisini artırarak görüş mesafesini düşürdü. Antakya, Yayladağı ve Reyhanlı ilçelerinde görüş mesafesi yaklaşık 40 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah başlayan sis, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Antakya, Yayladağı ve Reyhanlı ilçesinde görüş mesafesi yaklaşık 40 metreye kadar düştü.

Kara yollarında önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Güncel

Yayladağı Hatay Ulaşım Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

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