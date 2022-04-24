Hatay'da şarampole devrilen minibüsteki 12 kişi yaralandı
AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 12 kişi yaralandı.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 12 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 31 M 4344 plakalı yolcu minibüsü, İskenderun'dan Arsuz'a seyir halindeyken şarampole devrildi.
Kazada, araçtaki 12 kişi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Burak Milli - Güncel