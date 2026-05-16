Hatay'da aşırı yağışla birlikte taşan dereler sele neden oldu

HATAY'ın Erzin ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, mahalle sular altında kaldı.

Meteorolojinin uyarısının ardından Hatay'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Kentin kıyı ilçelerinde etkili olan sağanak yağış Erzin ilçesi Turunçlu ve Hürriyet Mahallesi'nde derelerin taşmasına neden oldu. Derelerin taşmasıyla birlikte mahalle sular altında kaldı. Narenciye bahçeleri ve evler su altında kalırken maddi hasar oluştu. Bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri dereleri açmak için çalışma başlattı.

Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı