Haberler

Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da sanayi sitesinde bulunan bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, bitişikteki diğer iş yerine de sıçradı.

Hatay'da sanayi sitesindeki mobilya atölyesinde çıkıp bitişiğindeki iş yerine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Antakya Sanayi Sitesi'ndeki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede iş yerinin bitişiğindeki bir mobilya atölyesine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle işletmelerdeki yangın kontrol altına alındı.

Hasar oluşan atölyelerde soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü

Nişan törenine katılan kadının iddiası sokağı savaş alanına çevirdi
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi

Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı
Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu

Çöpte başsız kadın cesedini bulan hurdacı ilk kez konuştu
Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti

Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü

Nişan törenine katılan kadının iddiası sokağı savaş alanına çevirdi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler