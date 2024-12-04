Hatay'da Kadın Üretici Pazarı Açıldı
Samandağ ilçesinde düzenlenen kadın üretici pazarında, kadınlar tarafından hazırlanan yiyecekler ve el emeği ürünler sergilendi. Açılışta Belediye Başkanı Emrah Karaçay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Yaşar yer aldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kadın üretici pazarı açıldı.
Samandağ Belediyesince düzenlenen pazarda, kadınlar tarafından hazırlanan yiyecekler ile el emeği ürünler yer aldı.
Pazarın açılışına Belediye Başkanı Emrah Karaçay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Yaşar da katıldı.
Karaçay ve Yaşar, sergilenen ürünleri inceledi.