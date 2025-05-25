Hatay'da İş İnsanı Kartopu'nun Otomobiline Silahlı Saldırı

Hatay'da İş İnsanı Kartopu'nun Otomobiline Silahlı Saldırı
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Hatay'da kimliği belirsiz kişiler, iş insanı Hatice Kartopu'nun park halindeki otomobiline silahla ateş etti. 23 merminin isabet ettiği araçta camlar kırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

HATAY'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, iş insanı Hatice Kartopu'nun park halindeki otomobiline silahla ateş etti. Camları kırılan otomobilin kaportasına 23 mermi isabet ederken, polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Olay, dün gece Antakya ilçesi Akasya Mahallesi 143'üncü Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, güneş enerjisi ve su arıtma sistemi sektöründe firmaları bulunan Hatice Kartopu'nun boş arazide park halinde bulunan otomobiline silahla ateş açtı. Camları kırılan otomobilin kaportasına 23 mermi isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araçta ve olay yerinde inceleme yapan ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kartopu, kimseyle husumetinin olmadığını belirterek, olayın aydınlatılması için destek istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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