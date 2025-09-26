Haberler

Hatay'da Avrupa Spor Haftası Bisiklet Turu Düzenlendi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 'Avrupa Spor Haftası' etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turu gerçekleştirildi. Etkinlikte gençler, Kaymakam Fatih Eroğlu ile birlikte kent merkezinde tur attı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Arsuz Kaymakamlığınca gerçekleştirilen etkinlikte, bisikletli gençler Atatürk Anıt Meydanı'nda toplandı.

Kaymakam Fatih Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu bisikletler, kent merkezinde tur attı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
