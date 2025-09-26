Hatay'da Avrupa Spor Haftası Bisiklet Turu Düzenlendi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 'Avrupa Spor Haftası' etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turu gerçekleştirildi. Etkinlikte gençler, Kaymakam Fatih Eroğlu ile birlikte kent merkezinde tur attı.
Arsuz Kaymakamlığınca gerçekleştirilen etkinlikte, bisikletli gençler Atatürk Anıt Meydanı'nda toplandı.
Kaymakam Fatih Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu bisikletler, kent merkezinde tur attı.
